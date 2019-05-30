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مصدر يكشف طبيعة تفجيرات كركوك

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وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "طبيعة التفجيرات في كركوك، هي عبارة عن عبوات ناسفة احداها كانت موضوعة في دراجة نارية بشارع القدس في المحافظة".

واضاف المصدر ان "التفجيرات ادت الى الحاق اضرار مادية دون معرفة حجم الخسائر البشرية".


يذكر ان محافظة كركوك شهدت قبل قليلة اربعة تفجيرات في مناطق متفرقة منها، فيما اشار مصدر امني الى ان التفجيرات لم تعرف طبيعتها.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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