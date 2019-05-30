مصدر يكشف طبيعة تفجيرات كركوك

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "طبيعة التفجيرات في كركوك، هي عبارة عن عبوات ناسفة احداها كانت موضوعة في دراجة نارية بشارع القدس في المحافظة".
واضاف المصدر ان "التفجيرات ادت الى الحاق اضرار مادية دون معرفة حجم الخسائر البشرية".
يذكر ان محافظة كركوك شهدت قبل قليلة اربعة تفجيرات في مناطق متفرقة منها، فيما اشار مصدر امني الى ان التفجيرات لم تعرف طبيعتها.
واضاف المصدر ان "التفجيرات ادت الى الحاق اضرار مادية دون معرفة حجم الخسائر البشرية".
يذكر ان محافظة كركوك شهدت قبل قليلة اربعة تفجيرات في مناطق متفرقة منها، فيما اشار مصدر امني الى ان التفجيرات لم تعرف طبيعتها.
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