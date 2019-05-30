اربعة تفجيرات في كركوك

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "اربعة تفجيرات لم تعرف طبيعتها وقعت قبل قليل في محافظة كركوك".

واضاف المصدر ان "قوات امنية توجهت الى مكان التفجيرات، واتخذت اجراءات امنية تحسبا لاي طارئ".



يذكر ان كركوك تعد من المناطق الامنة، الا انها تشهد بين فترة واخرى تفجيرات تستهدف المدنيين وعناصر الاجهزة الامنية في مناطق متفرقة منها.