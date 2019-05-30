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اربعة تفجيرات في كركوك

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وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "اربعة تفجيرات لم تعرف طبيعتها وقعت قبل قليل في محافظة كركوك".

واضاف المصدر ان "قوات امنية توجهت الى مكان التفجيرات، واتخذت اجراءات امنية تحسبا لاي طارئ".


يذكر ان كركوك تعد من المناطق الامنة، الا انها تشهد بين فترة واخرى تفجيرات تستهدف المدنيين وعناصر الاجهزة الامنية في مناطق متفرقة منها.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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