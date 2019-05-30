وقالت وزارة الدفاع في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عثمان الغانمي وجه قائد عمليات نينوى بايقاف واعتقال الاشخاص الذين ظهرت صورهم ضمن مقطع الفيديو الذي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر عدداً من الاشخاص يرتدون الزي العسكري ويسيئون لسمعة الجيش العراقي".



وأضافت الوزارة، أن "الفريق الغانمي، أمرايضا بـ "فتح تحقيق فوري بالموضوع اعلاه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس اركان الجيش يوجه باعتقال اشخاص ظهروا بفيديو 'يسيئون' لسمعة الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.