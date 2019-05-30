سرقة منزل بعملية سطو مسلح شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين اقدموا على سرقة مصوغات ذهبية ومبالغ مالية لم يقدر ثمنها من منزل ضمن منطقة الشعب ولاذوا بالفرار".

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر عمليات خطف للمدنيين وسرقة للسيارات والأموال من قبل عصابات مجهولة، فيما تعلن وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد عن تحرير مختطفين واعتقال العديد من تلك العصابات.