اصابة مدنيين اثنين بانفجار رمانة يدوية قرب منزل موظف شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "رمانة يدوية انفجرت قرب منزل موظف حكومي ضمن مدينة الصدر". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الانفجار "اسفر عن اصابة مدنيين اثنين بجروح خطيرة".

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