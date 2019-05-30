نجم النوارس مرشح لجائزة اجمل هدف بمجموعات دوري أبطال آسيا

ورشح الموقع 6 اهداف للتصويت على الاجمل منها، من ضمنها هدف نجم الزوراء العراقي علاء عباس في مرمى الوصل الاماراتي بالجولة الثانية من البطولة.

وكتب الموقع عن الهدف، "شهد ستاد كربلاء الدولي إقامة أول مباراة في دوري أبطال آسيا على أرض العراق، ونجح علاء عباس بتسجيل هدف مميز عبر تسديدة من مسافة بعيدة، ليقود الزوراء إلى تحقيق الفوز 5-0".



عباس قدم مستويات مميزة خلال البطولة، حيث سجل 6 اهداف في ست مباريات.

وضمت القائمة 6 اهداف وهم كل من:

1- إسلام توختاخوجاييف (لوكوموتيف الأوزبكي) في المباراة أمام الوحدة الإماراتي.

2- علاء عباس (الزوراء العراقي) في المباراة أمام الوصل الإماراتي.

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3- شجاعي خليل زاده (بيرسيبوليس الإيراني) في المباراة أمام الأهلي السعودي.

4- سيباستيان جيوفينكو (الهلال السعودي) في المباراة أمام الاستقلال الإيراني.



5- كيم داي-وون (دايغو الكوري الجنوبي) في المباراة أمام ملبورن فيكتوري الأسترالي.

6- مهدي ترابي (بيرسيبوليس الإيراني) في المباراة أمام السد القطري.

