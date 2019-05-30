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انخفاض أسعار النفط إلى أقل من 66 دولاراً للبرميل

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وانخفض سعر العقود الآجلة لنفط خام برنت بحر الشمال لشهر آب، حتى الساعة 18:56 بتوقيت موسكو بنسبة 2.64 بالمئة، ليبلغ سعر البرميل 66.08 دولار، وانخفض سعر برميل النفط لخام غرب تكساس الوسيط لشهر تموز بنسبة 2.02 بالمئة، ليبلغ 57.62 دولار للبرميل.

وكانت وزارة الطاقة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق، من اليوم، أن احتياطيات النفط التجارية في البلاد انخفضت بواقع 0.3 مليون برميل أو بنسبة 0.1 بالمئة — إلى 476.5 مليون برميل، في وقت كان فيه المستثمرون يتوقعون انخفاضاً قدره 0.9 مليون برميل.

كما أعلنت الوزارة عن زيادة حجم الإنتاج الأمريكي للنفط بواقع 100 ألف برميل في اليوم — إلى 12.3 مليون برميل يومياً.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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