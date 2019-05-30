انخفاض أسعار النفط إلى أقل من 66 دولاراً للبرميل

وانخفض سعر العقود الآجلة لنفط خام برنت بحر الشمال لشهر آب، حتى الساعة 18:56 بتوقيت موسكو بنسبة 2.64 بالمئة، ليبلغ سعر البرميل 66.08 دولار، وانخفض سعر برميل النفط لخام غرب تكساس الوسيط لشهر تموز بنسبة 2.02 بالمئة، ليبلغ 57.62 دولار للبرميل.وكانت وزارة الطاقة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق، من اليوم، أن احتياطيات النفط التجارية في البلاد انخفضت بواقع 0.3 مليون برميل أو بنسبة 0.1 بالمئة — إلى 476.5 مليون برميل، في وقت كان فيه المستثمرون يتوقعون انخفاضاً قدره 0.9 مليون برميل.

كما أعلنت الوزارة عن زيادة حجم الإنتاج الأمريكي للنفط بواقع 100 ألف برميل في اليوم — إلى 12.3 مليون برميل يومياً.

