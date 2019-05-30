وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "دوريات نجدة النهروان واثناء تنفيذ واجب مشترك مع مفارز استخبارات الجيش العراقي ضمن قضاء النهروان جنوب شرقي بغداد، تمكنوا من ضبط عجلة نوع (صهريج) محمل بمادة الكاز ٣٤ الف لتر بدون ترخيص معد للتهريب".



واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم التحفظ على الصهريج، وتم تسليم سائقه الى مركز امني".



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كانت هذه تفاصيل خبر قوة امنية تضبط صهريجا محملا بالكاز كان معدا للتهريب جنوب شرقي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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