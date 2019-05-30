إسرائيل تعلن تسلمها خريطة 'ضم الجولان' مختومة بتوقيع ترامب

ونقل التلفزيون الإسرائيلي عن نتنياهو قوله، اليوم الخميس "ترامب أرسل لي مع مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر خريطة تظهر مرتفعات الجولان تحت السيادة الإسرائيلية". وتابع أن الخريطة المحدثة "أعدتها وزارة الخارجية الأميركية وممهورة بتوقيع ترامب".

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