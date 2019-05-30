الداخلية تعلن اعتقال شخصين بعد ساعات من ارتكابهما 'جريمة اغتصاب' في الموصل

أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، عن اعتقال شخصين بعد ساعات من ارتكابهما جريمة إغتصاب لطفل يبلغ من العمر خمس سنوات.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مديرية شرطة أم الربيعين التابعة لقيادة شرطة نينوى تتمكن من إلقاء القبض على إثنين من المجرمين بعد عشر ساعات من إرتكابهم جريمة إغتصاب بحق طفل عمره خمس سنوات".



وأضافت الوزارة، "تم تدوين أقوالهما بالأعتراف إبتدائياً وقضائياً وإتخاذ الإجرآءات القانونية بحقهما"، مبينا أنه "تم القبض عليهما في منطقة رجم حديد في الجانب الأيمن لمدينة الموصل".