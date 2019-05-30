الدفاع المدني يعلن عدد الحرائق في عموم العراق خلال ايار الحالي

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "موقف حرائق المحاصيل الزراعية من تاريخ ٨ ايار ٢٠١٩ لغاية ٢٩ ايار ٢٠١٩ في عموم العراق بلغت عدد الحوادث/ ١٧٨".

وأضافت أن "المساحة المحترقة بلغت ٨٧٦٧ دونماً، والمساحة المنقذة بلغت ١٤٣٨٩٠ دونماً".



واعتبر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في (28 ايار 2019)، أن موضوع الحرائق ليس بجديد، مشيرا الى أن معظم الحوادث عرضية ومنها اثر خلافات شخصية، فيما أكد تحقيق تقدم في تسويق الحنطة ودفع مستحقات الفلاحين لهذا العام.