البريميرليج في الصدارة.. مداخيل قياسية لدوريات أوروبا الكبرى

رياضة 2019-05-30 | 17:29 382 مشاهدة سجلت أندية الدوريات الكبرى في إنجلترا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا، إيرادات مالية إجمالية بقيمة 15.6 مليار يورو خلال موسم 2017-2018. وسجلت كل الأندية على مستوى قارة أوروبا رقما قياسيا من الإيرادات بقيمة 28.4 مليار يورو، بحسب ما ذكرته مجموعة "ديلويت" الإنجليزية لخدمات الأعمال الرياضية في تقريرها الصادر اليوم الخميس. وتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" القائمة بإيرادات إجمالية بلغت 5.4 مليارات يورو.



وتفوقت إيرادات الدوري الإنجليزي الممتاز بنسبة 72% على الدوري الألماني (بوندسليغا) الذي حل في المركز الثاني بإيرادات بلغت 3.2 مليارات يورو في الوقت الذي سجل فيه وتفوقت إيرادات الدوري الإنجليزي الممتاز بنسبة 72% على الدوري الألماني (بوندسليغا) الذي حل في المركز الثاني بإيرادات بلغت 3.2 مليارات يورو في الوقت الذي سجل فيه الدوري الإسباني 3.1 مليارات يورو. وذكرت مجموعة "ديليوت" أن كرة القدم الأوروبية كانت خلال موسم 2017-2018 في أفضل وضع مالي على الإطلاق.



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