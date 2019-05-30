باريس: منفذ تفجير ليون تعهد بالولاء لداعش

وأوقفت الشرطة الفرنسية، يوم الاثنين الماضي، محمد هشام م. (24 عاما)، جزائري، مع ثلاثة أشخاص آخرين على صلة بالتفجير.

وأكد مصدر مقرب من التحقيقات، أن "هشام اعترف بأنه صنع الطرد المفخخ، ووضعه بعد ظهر الجمعة، 24 مايو الجاري، قرب ممر للمشاة في مدينة ليون الفرنسية، قبالة مخبز".



يذكر أن تفجير ليون خلف 13 مصابا، بينهم 8 نساء وطفل يبلغ من العمر 10 سنوات.