قتيل وعدد من الجرحى بمواجهات بين الشرطة ومحتجين في الخرطوم

قتل شخص واصيب آخرون، الخميس، بمواجهات بين الشرطة السودانية ومحتجين في العاصمة الخرطوم. وبحسب "الجزيرة نت"، فإن "شخصاً قتل وعدة جرحى في مواجهات بين الشرطة السودانية ومحتجين في ساحة الاعتصام بالعاصمة الخرطوم"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.



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