وشارك ياسين لمدة 90 دقيقة في المباراة قبل ان يتم استبداله باللاعب ميرفان تشيليك، حيث قدم لاعب اسود الرافدين اداءً جيداً وساعد زملائه بالفوز بالرغم من عدم تسجيله للاهداف.
ويعد هذا اللقب هو الثاني لرفاق ياسين، حيث سبق وان حقق هاكن اللقب موسم 2015/ 2016.
وسيشارك نجم اسود الرافدين في بطولة الدوري الاوروبي لموسم 2019/ 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر احمد ياسين يتوج بكأس السويد رفقة هاكن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.