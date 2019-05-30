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احمد ياسين يتوج بكأس السويد رفقة هاكن

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وانتهت المواجهة بفوز رفاق ياسين بنيجة 3-0، تناوب على تسجيلها أليكساندر فالتسيتاس في الدقيقة 10 وجونا تويفيو في الدقيقة 76 وفيكتور لاندبيرغ في الدقيقة 90.

وشارك ياسين لمدة 90 دقيقة في المباراة قبل ان يتم استبداله باللاعب ميرفان تشيليك، حيث قدم لاعب اسود الرافدين اداءً جيداً وساعد زملائه بالفوز بالرغم من عدم تسجيله للاهداف.


ويعد هذا اللقب هو الثاني لرفاق ياسين، حيث سبق وان حقق هاكن اللقب موسم 2015/ 2016.

وسيشارك نجم اسود الرافدين في بطولة الدوري الاوروبي لموسم 2019/ 2020.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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