احمد ياسين يتوج بكأس السويد رفقة هاكن

وانتهت المواجهة بفوز رفاق ياسين بنيجة 3-0، تناوب على تسجيلها أليكساندر فالتسيتاس في الدقيقة 10 وجونا تويفيو في الدقيقة 76 وفيكتور لاندبيرغ في الدقيقة 90.

وشارك ياسين لمدة 90 دقيقة في المباراة قبل ان يتم استبداله باللاعب ميرفان تشيليك، حيث قدم لاعب اسود الرافدين اداءً جيداً وساعد زملائه بالفوز بالرغم من عدم تسجيله للاهداف.



ويعد هذا اللقب هو الثاني لرفاق ياسين، حيث سبق وان حقق هاكن اللقب موسم 2015/ 2016.

وسيشارك نجم اسود الرافدين في بطولة الدوري الاوروبي لموسم 2019/ 2020.