بالفيديو: استياء في كربلاء بسبب الانقطاع المستمر في التيار الكهربائي

عبّر أهالي المحافظة عن استيائهم من أداء الحكومة، كونها لم تتمكن من إيجاد حل لهذه المشكلة منذ عام الفين وثلاثة ولغاية الآن.
مجلس كربلاء من جانبه أمهل وزارة الكهرباء سبعة أيام للالتزام بمنحها حصتها من الطاقة، مهددا بإخراج محطات المحافظة عن السيطرة المركزية في حال عدم الالتزام.
وبحسب مسؤولين في الحكومة الاتحادية، فإن قطاع الكهرباء يحظى بمتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، وان كل الجهود مسخرة من اجل ادخال وحدات جديدة تسهم برفع مستوى الانتاج والتوزيع الى جانب المضي بعمليات الصيانة اللازمة.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
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