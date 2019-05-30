راموس يحسم مستقبله مع ريال مدريد في مؤتمر صحفي

وذكر النادي في بيانه أنّ "مدافع الفريق سيتواجد في غرفة الصحافة في النادي في تمام الساعة 5:30 بالتوقيت المحلي لمدريد".

ولم يكشف بيان النادي سبب عقد راموس مؤتمر صحفي، ولكن صحيفة "آس" الإسبانية، أكدت أنّ "قائد النادي الملكي، سيحسم مستقبله ويُعلن استمراره في الفريق".



راموس تلقى عرضًا كبيرًا من أحد أندية الدوري الصيني الممتاز براتب سنوي قدره 35 مليون يورو، وطلب بالفعل من إدارة النادي السماح له بالرحيل بالمجان، لكن فلورنتينو بيريز رفض ذلك.

وبحسب الصحيفة، فإن "راموس قد عقد جلسة بالأمس مع "بيريز"، وأكد مدافع الفريق، بأنه يريد البقاء في النادي حتى سن الاعتزال".

