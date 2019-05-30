امانة بغداد تعلن تعرض كوادرها لـ 43 حالة اعتداء

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "كودار امانة بغداد تعرضت الى 43 حالة اعتداء خلال الأشهر القليلة الماضية". وأضافت أن "الاعتداءات تنوعت بين الطعن والضرب المبرح والكدمات وغيرها من الاعتداء على منتسبيها في قواطع بلدية مختلفة"، مشيرة الى أن "الحصيلة هي منذ بداية السنة الحالية ولغاية اليوم ولا تشمل الاضرار بالممتلكات ولا الاعتداء على المنازل ولا الترهيب او التهديد وانما هي حصيلة الاعتداء على الطواقم البشرية فقط".



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