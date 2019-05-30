تعرف على مباريات الجولة المقبلة من الدوري الممتاز

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2019-05-30 | 16:21
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اعنلت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، موعد مباريات الجولة الـ11 من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وفي يوم السبت، سيواجه الشرطة فريق الديوانية على (ملعب الشعب الدولي)، فيما سيلاعب الصناعات الكهربائية فريق البحري على (ملعب التاجي)، وسيلاقي النجف فريق القوة الجوية على (ملعب النجف الدولي)، بينما سيواجه الكرخ فريق الكهرباء على (ملعب الكرخ)، واخيراً يلاقي الميناء فريق نفط ميسان على (ملعب الفيحاء).
وفي يوم الاحد المقبل، سيلاعب اربيل فريق الحدود على (ملعب فرانسوا حريري)، وسيواجه السماوة فريق النفط على (ملعب السماوة)، فيما سيلاقي الزوراء فريق الطلبة على (ملعب الشعب الدولي)، وسيلعب نفط الجنوب امام نفط الوسط على (ملعب الفيحاء)، واخيراً يواجه بغداد فريق الحسين على (ملعب بغداد).
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.