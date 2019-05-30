صالح يتوجه الى السعودية

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس الجمهورية برهم صالح غادر، اليوم الخميس الى المملكة العربية السعودية ". واضاف ان "ذلك جاء لحضور مؤتمري القمة العربية الطارئة الرابعة عشرة وقمة منظمة التعاون الإسلامي، اللذين يعقدان في مدينة مكة المكرمة".



ووصل وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، امس الاربعاء، إلى جدة للمُشارَكة في اجتماع وزراء الخارجيّة التحضيريّ للدورة الرابعة عشرة لمُؤتمَر القمة الإسلاميّة.

ووصل وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، امس الاربعاء، إلى جدة للمُشارَكة في اجتماع وزراء الخارجيّة التحضيريّ للدورة الرابعة عشرة لمُؤتمَر القمة الإسلاميّة.

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