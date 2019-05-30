نائب: حراك مبكر لإعادة رسم شكل التحالفات تمهيداً للانتخابات المحلية المقبلة

وقال جبارة في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك العديد من التحالفات التي نسمع بها عبر وسائل الإعلام بين قوى سياسية من مكونات مختلفة سواء سنية أو كردية أو شيعية"، مبيناً أن "هناك بعض الأطراف السياسية التي شعرت بالغبن وبأنها لم تحصل على استحقاقها خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة ماجعلها تبحث عن آليات جديدة وتحالفت مختلفة لتعويض مافاتها خلال الانتخابات المقبلة لمجالس المحافظات".وأضاف جبارة، أن "الصراع وكما يبدو بدأ مبكراً وتم لمس هذا الأمر من خلال الصراعات السياسية التي حصلت في نينوى وفي البصرة وبغداد وبابل وكربلاء ومحافظات أخرى وحتى داخل إقليم كردستان"، لافتاً إلى أن "الصراعات والتنافس هو أمر طبيعي وصحي بالعملية الديمقراطية ومن خلاله يتم تنضيج العملية السياسية وإعادة رسم الخارطة بعد الاستفادة من التجارب السابقة".

وكان مصدر سياسي مطلع كشف، أمس الأربعاء، عن قرب إعلان تشكيل سياسي جديد برئاسة زعيم تحالف القرار أسامة النجيفي.