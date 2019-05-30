









وشهدت مدينة اربيل يوم الثلاثاء من الاسبوع الحالي، اندلاع حريق في مقبرة ﺳﻴﺪ ﻣﻌﺮﻭﻑ بالمحافظة، في ثاني حادث من نوعه بالمحافظة خلال اقل من 24 ساعة، اذ اندلع حريق (الاثنين)، خلف سوق نشتيمان في مقبرة الكبير وسط مدينة أربيل ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية. وقال مراسل الخليج 365، إن حريقا اندلع، ظهر اليوم، في الإعشاب اليابسة بمقبرة تيراوه وسط مدينة أربيل .وشهدت مدينة اربيل يوم الثلاثاء من الاسبوع الحالي، اندلاع حريق في مقبرة ﺳﻴﺪ ﻣﻌﺮﻭﻑ بالمحافظة، في ثاني حادث من نوعه بالمحافظة خلال اقل من 24 ساعة، اذ اندلع حريق (الاثنين)، خلف سوق نشتيمان في مقبرة الكبير وسط مدينة أربيل ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. إندلاع حريق في مقبرة وسط أربيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.