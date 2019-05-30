برج الاسد ...تعرّف على أبرز سماته

هو بريق النور ومانح الحياة، وهو محور العناية والنشاط. هو الرغبة والرومانسية والمغامرة والألعاب. أما التسلية واللهو والضيافة فجميعها جزء من الأسد. من منطلق القدرة على المشاعر الإبداعية والرغبة في التعبير عن مشاعر الحب يعتبر الأسد البرج الأول. فهو يمثل التدفق اللامحدود لكل ما هو دافئ وإيجابي.

بما أنه برج الحب فالحب يمنحك أيها الاسد الدفء وينعشك ويغذيك ويملؤك قوة ويجدد فيك الإرادة لأن تحيا. الحب هو الحياة بالنسبة إليك. أنت بحاجة إليه وتشعر بأنك مستحق له. قلبك يطلبه وينطق كيانك كله ببهاء حقيقيّ تمامًا عندما تشعر بالحب. أنت إنسان عاطفيّ عادةً. مقامر رومانسيّ تغلب عليك نزعة البحث عن شريك في علاقة عاطفية والاهتداء إليه. يمثل هذا أحد اهتماماتك الرئيسية، وربما يكون أيضًا أهم عوامل تطورك.



عزيزي الاسد أنت مقدام وجريء وشديد الجاذبية. يميزك كبرياء ونُبل، وتعكس مشيتك آثار دم ملكيّ يجري في مكان ما من عروقك. تقامر إذا ما وقع بصرك على من يجذبك ويسعدك. إحساسك بأنك تجذب إليك إنسانًا آخر، خصوصاً إذا كان الإحساس بالجاذبية متبادلاً، تصبح فارسًا في درع براق، رائدًا، مغامرًا، بطلا يعبر مسافات طويلة ويتحدى مخاطر جمَّة. يشق طريقه عبر دغل يليه دغل. تفعل كل ما يمكن لكي تدنو من رغبة قلبك. أما عناصر الأحداث والمخاطر والتوتر فهي التي تطيل من عمر أفعالك. يسعدك أن تضفي على حياة الغير مذاقًا لا يجدونه في أيِّ موضع أخر. ومن هذا المنطلق لا بد أن تكون أنت لهم المصدر الرئيسيّ للمساندة العاطفية. عادة ما لا تحتمل أن تكون أنت الثاني أو الثالث، وإذا حدث أن وضعتك الحياة في موقف لا تكون فيه أنت الشخصية المفضلة يتحول جمال شخصيتك الدافئة المُحبّة إلى عنف سافع من الممكن أن يلحق ضررًا بك وبمن تحب.



تتمتع أيها الاسد بإحساسسٍ رفيعٍ بالشرف ولا تبخل على الحبيب بشيء. تجد سعادة في إنارة حياة أحبائك وإسعادها. أنت عائل متميز وتبذل كل ما بوسعك لضمان وجود المتعة في أفعالك وأعمالك وأن لا نزوة أو فكرة بحاجة إلى أن تُكبح أو تُوقف بسبب عدم توفر الأموال أو الوسائل اللازمة. المتعة والاسترخاء والترفيه عناصر أساسية في شخصيتك. أنت واسع السخاء بكل ما تمتلك، ويسعدك اقتسام نعمك مع الأحباب، فتشتري أفضل الهدايا التي يمكن أن يشتريها المال، وتقدم الرحلات والإجازات. تأتي بالشمس وبالقمر إلى من تحب؛ لأنك تود دائمًا أن يكون ما تفعله على أفضل مظهر ممكن. قد تتعجل بقطع وعود صادقة في حينها؛ لأنها نابعة من محبة خالصة، ولكن الزمن والظروف قد يحولان دون الوفاء بها في لحظة الحسم.

تتمتع بشاعرية ومثالية من الصعب مقاومتها، وأما المهارة والحماس اللذان تستخدمهما في تعقب إنسان معين فمن الصعب التنكر لها. يمكنك أن تجعل أي إنسان يرى فيك نجمًا ساطعًا إذا قررت ذلك. ولا تستمتع بلذة المطاردة وحسب، بل ترغب في أن تكون الفائز بحكم طبيعتك التنافسية. يصبح كسب الجولة هو هدفك الرئيسيّ وكلما زاد إصرارك على الفوز أصبحت أكثر انفعالاً وإثارة. كل شيء لديك في حالة من التعظيم بما في ذلك وعودك. تكتسحك المشاعر والآمال والتفاؤل بكل ما هو ممكن. تتأكد من أن من تحبه لن ينساك أبدًا. وتريد الحب وتعلم كيفية الحصول عليه.

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سيكون كل هذا في جميع علاقاتك بالناس هو العامل الذي ينعش المشاركات أو يسممها. أنت بحاجة إلى شريك حياة يحبك حبًّا بلا حدود، ويستطيع التعامل مع أحاسيس عدم الأمان الصبيانية التي تراودك. أنت بحاجة إلى إنسان يقف بجانبك ويقيِّمك بصدق ولا يجاملك عشوائيًّا حتى يرضي غرورك المتأنق. أنت بحاجة إلى إنسان يستطيع أن يبتعد عنك إذا ما زادت نبرة الرئاسة لديك. إنسان يستطيع أن يفهمك عندما لا يستطيع أحد فهمك. أنت بحاجة إلى إنسان يؤمن بالحرية ويحتاج إلى الانفصال عنك بين حين وآخر. أما من يلهم الحب فهو من يمكنه التعرف على إحساسك بالكمال ويساعدك على بنائه مانحًا إياك علامة النصر القديمة عند حاجتك إليها. كلما ازددت صحة بشأن الاستمتاع بالإحساس بقوة الأنانية قلَّت احتمالات ضربك الناس بذاتيتك على رؤوسهم.

الاسد هو الإخلاص والمسؤولية والقيادة. الكبرياء والنبل من سمات الأسد، وصورة الفارس الرائعة في حلته المدرعة البراقة وصورة البطل جزء منه. هو مفهوم رفعة الشرف والكرم الملكي المتولد عن عمق حب نبيل. هو الإثارة للرياضي بكل نزعته التي لا تقهر وأسلوب نجاحه. هو الإرادة القوية العنيدة والمفهوم الحقيقي للعدالة الشخصية ولاحترام حقوق الإنسان وللإدراك المستنير لحاجات الإنسان. الأسد هو الانهماك في وعي الذات بمواهبها الشخصية والرغبة والحاجة إلى التعبير عنها. هو في أفضل أحواله الاستقامة والشجاعة والكفاءة والسلطة والكبرياء والاستعراض والموهبة للتنظيم. ويتسم الأسد بسبب قدارته بأنه يُعتمد عليه ولحماسه بالتفرد وبالكمال وبالإيجابية. هو تجسيد للنضج البشري وللفرد الفعّال في المجتمع وللقوة الإبداعية النشيطة القادرة على المغامرة والفوز. هو حب الضحك وإسعاد الآخرين. الأسد حازم ومتحمس، لذلك هو المنتج المبدع في دائرة الأبراج وهو القادر على إنارة الطريق لغيره.

مواليد العشرية الاولى من 23 الى 31 تموز (يوليو)

مواليد العشرية التانية من 1 الى 13 آب ( أغسطس)

مواليد العشرية الثالثة من 14 الى 22 آب (أغسطس)