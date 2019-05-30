الدفاع التركية تصدر بيانا بشأن العملية العسكرية في شمال العراق

وقالت الوزارة في بيان أوردته "رويترز"، إن "جنديين تركيين قتلا يوم امس الأربعاء متأثرين بجروح أصيبا بها في انفجار عبوة ناسفة خلال (عملية المخلب) التي تستهدف مسلحي حزب العمال الكردستاني في منطقة هاكورك قرب الطرف الجنوبي الشرقي من تركيا".وأظهر مقطع فيديو نشرته الوزارة تصاعد الدخان من قمة تل مع تردد دوي إطلاق النار بينما حلقت طائرات هليكوبتر هجومية في السماء.

واضافت الوزارة ان "المقطع يظهر تدمير موقع مدافع آلية ثقيلة لحزب العمال الكردستاني"، لافتة الى ان "الجيش قتل أربعة مسلحين من العمال الكردستاني ليرتفع العدد الكلي إلى 19".

وتابعت الوزارة ان "الطائرات الحربية نفذت أيضا ضربات في مناطق حدودية غربي هاكورك في شمال العراق ودمرت مواقع أسلحة ومخابئ ومخازن للذخيرة تابعة لحزب العمال الكردستاني".