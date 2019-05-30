الدفاع التركية تصدر بيانا بشأن العملية العسكرية في شمال العراق

وأظهر مقطع فيديو نشرته الوزارة تصاعد الدخان من قمة تل مع تردد دوي إطلاق النار بينما حلقت طائرات هليكوبتر هجومية في السماء.
واضافت الوزارة ان "المقطع يظهر تدمير موقع مدافع آلية ثقيلة لحزب العمال الكردستاني"، لافتة الى ان "الجيش قتل أربعة مسلحين من العمال الكردستاني ليرتفع العدد الكلي إلى 19".
وتابعت الوزارة ان "الطائرات الحربية نفذت أيضا ضربات في مناطق حدودية غربي هاكورك في شمال العراق ودمرت مواقع أسلحة ومخابئ ومخازن للذخيرة تابعة لحزب العمال الكردستاني".
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