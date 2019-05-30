بالفيديو: أطنان النفايات تحرق قرب المنازل في معسكر الرشيد... من يتحمل المسؤولية؟

هذا الامر يتسبب بوصول الدخان والروائح الكريهة الى بيوت المواطنين، الذين طالبوا بنقل هذه النفايات خارج العاصمة، كونها تسبب الامراض.

تجدر الاشارة الى ان جهات مجهولة تعمل برمي النفايات في هذه الاماكن، ما ادى الى زيادة كمياتها حسبما صرحت به امانة بغداد. ودعت في الوقت نفسه العناصر الامنية لعدم السماح للمركبات المحملة بالنفايات بتفريغها الا في الاماكن المخصصة.



المخاوف تكمن باستمرار تصاعد دخان النفايات في الهواء، والذي يحمل معه غازات سامة قد تصيب المواطنين بأمراض مزمنة كسرطان الرئة، وغيرها.

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