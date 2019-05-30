هذا الامر يتسبب بوصول الدخان والروائح الكريهة الى بيوت المواطنين، الذين طالبوا بنقل هذه النفايات خارج العاصمة، كونها تسبب الامراض.
تجدر الاشارة الى ان جهات مجهولة تعمل برمي النفايات في هذه الاماكن، ما ادى الى زيادة كمياتها حسبما صرحت به امانة بغداد. ودعت في الوقت نفسه العناصر الامنية لعدم السماح للمركبات المحملة بالنفايات بتفريغها الا في الاماكن المخصصة.
المخاوف تكمن باستمرار تصاعد دخان النفايات في الهواء، والذي يحمل معه غازات سامة قد تصيب المواطنين بأمراض مزمنة كسرطان الرئة، وغيرها.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: أطنان النفايات تحرق قرب المنازل في معسكر الرشيد... من يتحمل المسؤولية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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