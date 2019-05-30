واكدت أن العديد من "مسلحي داعش يعيشون في شبكات أنفاق بناها التنظيم وادخر داخلها مواد غذائية وملابس، ويشن منها عملياته عبر خلايا مكونة من خمسة إلى عشرة مقاتلين".
وذكرت الصحيفة انه "على الرغم من أن تنظيم داعش قُضي عليه إلى حد كبير، فإن جيوبا منه ما تزال نشطة وتهدد مناطق نائية بالعراق"، موضحة ان "البذور التي أنبتت تنظيم داعش تظل موجودة طالما أن المحافظات العراقية تتعرض للخطر".
وتحذر الصحفية في مقالها أن "تنظيم داعش عاد إلى نهجه في الاغتيالات بالعراق".
ففي عملياته الأخيرة استهدف زعماء محليين، ومطلع أيار الحالي هاجم التنظيم زعيما محليا في محافظة نينوى شمالي البلاد مما أدى إلى مصرعه وأربعة من أقاربه.
وبرغم من أن التنظيم بات أضعف مما كان عليه في السنوات العشر الماضية، فإنه شرع في تغيير أسلوبه في العمليات وتكريس جهوده في القيام باغتيالات مستهدفة لإثبات أنه ما زال موجودا".
كانت هذه تفاصيل خبر فورين بوليسي: تنظيم داعش يعود مجددا ويهدد العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.