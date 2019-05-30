الأكراد يسلمون أوزبكستان 148 امرأة وطفلاً من عائلات عناصار داعش

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القامشلي: أعلنت الإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا أنّها سلّمت الأربعاء 148 امرأة وطفلاً أوزبكيين من عائلات عناصر تنظيم الدولة الإسلامية لوفد قنصلي من أوزبكستان تمهيداً لترحيلهم إلى بلدهم.

وقال المتحدّث باسم هيئة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية كمال عاكف في القامشلي لوكالة فرانس برس "بناء على رغبة حكومة أوزبكستان (...) تم تسليمهم اليوم دفعة أولى من 148 شخصاً" هم 60 إمرأة و88 طفلاً، من أصل 311 اتفّق الطرفان عليهم.

وأوضح أنّ "نتيجة العدد الكبير، لا تتوفر إمكانية لنقلهم دفعة واحدة (...) وقد يتم خلال الايام المقبلة بحسب الإمكانيات تسليم العدد الآخر".

ومن المفترض وفق قوله، أن يتم نقل هؤلاء عبر مطار القامشلي إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية ومنها إلى أوزبكستان.

وليس في عداد المرّحلين أي من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية الأوزبكيين المعتقلين في سجون المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا.

وشاهد مراسل فرانس برس حافلتين يطل من خلف نوافذهما أطفال، فيما رسمت نساء بسباباتهنّ إشارة التشهّد.

وأشار عاكف إلى اتّصالات تجري مع دول أوروبية، بينها ألمانيا، لإجراء عمليات ترحيل شبيهة لأفراد من عائلات الجهاديين.

وتؤوي مخيّمات شمال شرق سوريا 12 ألف أجنبي، هم 4000 امرأة و8000 طفل من عائلات الجهاديين الأجانب، يقيمون في أقسام مخصّصة لهم وتخضع لمراقبة أمنية مشددة. ولا يشمل هذا العدد العراقيين.

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ويُشكّل هؤلاء، وبينهم الكثير من مواطني دول شرق آسيا، عبئاً كبيراً على الإدارة الذاتية التي تطالب الدول المعنية بتسلّم مواطنيها. وقد استلمت دول قليلة عدداً من أفراد عائلات الجهاديين، منها بأعداد كبيرة مثل كازاخستان وكوسوفو، وأخرى بأعداد محدودة مثل السودان وفرنسا والولايات المتحدة.

وأعلنت كازاخستان في 10 أيار/مايو أنّها استعادت 231 شخصاً بينهم 156 طفلاً. وفي الـ20 من نيسان/أبريل، أعلنت كوسوفو إعادة 110 من رعاياها من سوريا في عملية غير مسبوقة في أوروبا من حيث حجمها.

وترفض دول أخرى إعادة مواطنيها مثل فرنسا التي أعلنت أنها ستقوم على الأرجح بإعادة أطفال اليتامى من أبناء الجهاديين الفرنسيين. واستعادت فرنسا في منتصف آذار/مارس وللمرة الأولى خمسة أطفال أيتام من سوريا.

وفضلاً عن المخيمات، يقبع مئات الجهاديين الأجانب ممن التحقوا بصفوف تنظيم الدولة الاسلامية في سجون المقاتلين الأكراد.

ويعرب مراقبون عن خشيتهم من أن تشكّل السجون والمخيمات سبباً لانتعاش تنظيم الدولة الإسلامية مجدداً.

ومع تلكؤ الدول المعنية في تسلّم رعاياها من عناصر التنظيم المتطرّف، طالب الأكراد بإنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمتهم في سوريا.

وتمّ القضاء على آخر معقل لتنظيم الدولة الإسلامية في 23 آذار/مارس بتمكّن قوات سوريا الديموقراطية من السيطرة على آخر جيب كان يتحصّن فيه فلول التنظيم في بلدة الباغوز في شرق سوريا.

ومن جهته، أعلن العراق الأربعاء عن ترحيل 188 طفلاً من أبناء الجهاديين إلى أنقرة. وفي بداية أيار/مايو الحالي، استعادت طاجيكستان 84 طفلاً من أبناء مواطنيها المدانين لانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، على غرار عشرات الأطفال الروس الذي رحلوا إلى بلادهم أيضاً.