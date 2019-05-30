يونس محمود: الكرة العراقية فقدت هيبتها بقيادة الاتحاد الحالي

2019-05-30 | 09:35
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اعتبر النجم الدولي السابق، يونس محمود، أن الكرة العراقية "فقدت هيبتها" بقيادة الاتحاد الحالي، مشيراً إلى أن شكوى المعترضين لدى محكمة النزاعات الرياضية "كاس" أصبحت "قضية شعب".
وأوضح، أن "اتحاد الكرة يلجأ إلى التهديد بإيقاف الأنشطة الكروية في العراق كلما زادت الانتقادات ضدهم وهناك من همش النجوم بأية طريقة واعتبروا تواجدهم في اتحاد الكرة كمن يتواجد في مملكة خاصة".
وتابع محمود: "نتطلع لإسترداد حقوقنا من محكمة كاس بعد التهميش والإقصاء الذي تعرضنا له"، مضيفاً أن "الكرة العراقية فقدت هيبتها في ظل وجود الاتحاد الحالي، ومكانة العراق الكروية يجب أن تعود عربياً وآسيوياً".
ويتواجد محمود رفقة وفد المعترضين في مدينة لوزان السويسرية لحضور جلستي محكمة "كاس" الخاصة بالشكوى التي تقدم بها النجم الدولي السابق عدنان درجال، حول وجود "خروق" في انتخابات اتحاد الكرة، وكذلك قيام بعض أعضائه بعمليات "التزوير" من أجل "إقصائه" من الانتخابات.
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