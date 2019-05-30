تحرير ايزيدية محتجزة بوكر لـ'داعش' في صحراء الانبار

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "قوة من وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تمكنت من تحرير مختطفة إيزيدية كانت محتجزة في احدى الأوكار التابعة لداعش في صحراء الأنبار".

وأوضحت أن هذا الوكر "كانت القوات الأمنية قد داهمته سابقا وقتلت ٧ ارهابيين كانوا بداخله"، مبينة أن "العملية تمت بعد ورود معلومات دقيقة من قبل مصادر مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية".