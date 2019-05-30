تظاهرة في البصرة للمطالبة بفرص عمل

وقال مراسل الخليج 365، ان العشرات من المواطنين خرجوا اليوم، في تظاهرة امام شركة نفط البصرة، للمطالبة بتوفير فرص عمل.
واضاف ان المتظاهرين هددوا بالاستمرار في تظاهراتهم لحين الاستجابة لمطالبهم.وكان صندوق النقد الدولي قد اعلن في أيار 2018 ان معدل بطالة الشباب في العراق تبلغ اكثر من 40%، فيما احتلت قطر المرتبة الاولى في الاقل بطالة.
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