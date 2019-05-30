شرطة الديوانية توضح بشأن مقطع فيديو لحرق عجلة في المحافظة

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "نشر البعض في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يتحدث عن حرق إحدى العجلات في المحافظة".

وأضافت، أنها "تود أن توضح لأهالي الديوانية بأن هذا الموضوع قد حصل قبل سبعة أيام تقريباً في منطقة حي المعلمين، حيث قام أحد الأشخاص وبسبب خلاف بينه وبين أفراد عائلته بحرق العجلة في الوقت الذي تم فيه التعرف عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".



ودعت القيادة، إلى "عدم التسرع بنشر مثل (هذه) المواضيع التي قد تعمل على إدخال الرعب في نفوس المواطنين".