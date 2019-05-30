وبينت نصيف ان "هذه المعلومات العارية عن الصحة جاءك بها وزير لايمتلك أية خبرة في مجال المحطات والأمور الفنية والإدارية، حيث ان المنفذ من المحطات للأعوام السابقة اكثر من أربعين ألف محطة تضاف إلى المحطات الأصلية وبإنتاج اجمالي من المفروض ان يتجاوز 21 الف ميكاواط، عدا المحطات التي تضررت من دخول داعش الإرهابي ".
وتابعت ان "المستورد حاليا والاستثماري يقدر بخمسة آلاف ميكاواط مقابل ملايين الدولارات، يضاف الى ذلك دخول محطة سد الموصل الى الانتاج بسبب الخزين المائي الحالي، وبالمحصلة فإن انتاج الوزارة الحالي من محطاتها لايتجاوز 11 الف ميكاواط، وهو اقل من خمسين بالمئة من الموجود الفعلي، وهذه الأكذوبة استمرت لسنوات مفادها عجز الإنتاج عن تلبية حاجة المواطن ".
وخاطبت نصيف رئيس الوزراء "نرجو من سيادتكم تحري الدقة وعدم الخوض بإنجازات وهمية لأشخاص فاشلين، فهذه المعلومات المغلوطة ستتسبب في توريطكم وإحراجكم لاحقاً أمام الشعب في شهور الحر القادمة التي عادةً تشهد مظاهرات واضطرابات كل عام في محافظات الوسط والجنوب، ويكفي ان تتجول في المدن والأحياء السكنية في ظهيرة الصيف لتسمع هدير محركات المولدات الأهلية التي تشفط جيوب المواطنين، والأجدر بكم ان تضربوا بيد من حديد على رؤرس الفساد في هذه الوزارة التي يبغضها الشعب العراقي ".
وأكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال مؤتمر صحافي، عقده امس الاول الثلاثاء، وجود تقدم كبير في انتاج الطاقة الكهربائية في البلاد، مشيرا في ذات الوقت الى أن شبكة التوزيع بحاجة لعمل كبير.
وكان عضو مجلس النواب محمد الكربولي قد أكد، في وقت سابق، أن وزارة الكهرباء فشلت في أول اختبار صيفي "رغم الصفقات والتصريحات الميغاواطية".
كانت هذه تفاصيل خبر نائبة: وزارة الكهرباء تعمل وفق مبدأ 'يحلها ألف حلّال' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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