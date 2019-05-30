بالفيديو... طافت بزوجها عارياً في المدينة!

وضبطت الكولومبية زوجها يخونها متلبسا مع عشيقته في فندق صغير بالمنطقة. وأعلنت أنها لن تغفر له إلا إذا خلع ملابسه وصعد على ظهر سيارتها لتطوف به في جميع أنحاء المدينة عاريا.
وافق الزوج على شروط زوجته وخضع لما ارتأت. جذب المنظر غير العادي للرجل العاري فوق السيارة المارة الذين أخذوا يصورونه بهواتفهم المحمولة.
وألقت الشرطة، في نهاية المطاف، القبض على الزوج الخائن بتهمة الإخلال بالنظام العام.
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