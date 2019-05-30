واضافت "اننا في الوقت الذي نؤكد فيه على حفظ امن الدولة وسياساتها واحترام الأنظمة والقوانين، ندعو الجميع الى التأكد من مصدر المعلومات وعدم تصديق مثل هكذا مقاطع مزيفة"، معتبرة ان "الهدف من ذلك هو خلط الأوراق وضرب سيادة الدولة".
واكدت ان "الحشد الشعبي هو مؤسسة تابعة للقائد العام للقوات المسلحة وتأتمر بأوامره وتعمل في الاطار الرسمي"، لافتة الى ان "ليس لديها اي تمثيل مسلح اخر خارج نطاق هذا المفهوم".
كانت هذه تفاصيل خبر الحشد الشعبي يصدر توضيحا مهما بشأن مقطع فيديو لمسلحين يدعو الانتماء له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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