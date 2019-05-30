عمليات بغداد تنوه عن تفجير غربي العاصمة

وقال القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الجهد الهندسي في الفرقة السادسة سيقوم بتفجير مسيطر عليه لمخلفات حربية في منطقة المعامر غربي بغداد".

ودعت القيادة المواطنين الى "الانتباه حال سماع دوي الانفجار".



يشار إلى أن قيادة عمليات بغداد تعلن بين فترة وأخرى عن تفجيرات مسيطر عليها لمخلفات حربية في مناطق مختلفة من العاصمة..