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وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "فرقنا تمكنت من السيطرة على اخماد حادث حريق نشب داخل معمل تصليح العجلات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي / الجامعة العراقية / قسم الخدمات في منطقة الاعظمية ببغداد".
واضافت ان "السياج الفاصل بين المعمل ودائرة الضريبة في الاعظمية انهار، وطالت النيران دائرة الضريبة"، مشيرة الى ان "رجال الدفاع المدني تمكنت من محاصرتها واخمادها بدون حدوث أضرار بدائرة الضريبة وانهاء الحريق دون وقوع إصابات بشرية وبوقت قياسي".
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
واضافت ان "السياج الفاصل بين المعمل ودائرة الضريبة في الاعظمية انهار، وطالت النيران دائرة الضريبة"، مشيرة الى ان "رجال الدفاع المدني تمكنت من محاصرتها واخمادها بدون حدوث أضرار بدائرة الضريبة وانهاء الحريق دون وقوع إصابات بشرية وبوقت قياسي".
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. حريق بمعمل تابع للتعليم بالاعظمية ويمتد الى دائرة الضريبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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