ابو مازن: سياسة التفرد والقائد الضرورة انتهت ويجب تصويب عمل البرلمان

واضاف ان "سياسة التفرد (والقائد الضرورة ) قد انتهت مع الزمن الغابر"، مشيرا الى ان "القادم سيكون افضل لجميع العراقيين بعد ان يتم تصحيح مسار العملية السياسية".
وشدد الجبوري على "ضرورة تصويب عمل البرلمان وفق مبدأ احترام الدستور والقانون الذي اختار لنا نظاماً سياسياً مميزاً تعمل فيه عموم الاحزاب وفق حجمها النيابي لتكون مسؤولية القيادة مسؤولية تضامنية لخدمة العراق العظيم وشعبه الأبي".
واكد النائب احمد عبد الله الجبوري (ابو مازن)، في 27 ايار الحالي، ان الصفقات السياسية امر طبيعي للوصول الى الاهداف.
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