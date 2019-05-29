عبد المهدي يختتم زيارته إلى قطر ويعود لبغداد

وذكر المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي عاد الى ارض الوطن مختتما زيارته الى قطر".

ووصل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، عصر اليوم الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة، فيما وقّع مع أمير قطر مذكرتي تفاهم في ثلاث مجالات.

