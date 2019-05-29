العراق وقطر يوقّعان مذكرتي تفاهم

وذكر مكتب عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس مجلس الوزراء وامير دولة قطر عقدا اجتماعاً في الديوان الاميري بالعاصمة الدوحة، وجرى خلاله بحث تطوير العلاقات بين البلدين وملفات التعاون الاقتصادي والاستثماري، والتطورات الاقليمية ودور البلدين في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ونزع فتيل الأزمات".وأضاف أنه "تم في ختام الاجتماع توقيع مذكرتي تفاهم في المجالات الثقافية والعلمية والتربوية".

ووصل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، عصر اليوم الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة.