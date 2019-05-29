امير قطر لعبد المهدي: مستعدون للتعاون مع العراق في جميع المجالات

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي وامير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني عقدا اجتماعا في الديوان الاميري بالعاصمة الدوحة".

ونقل البيان عن آل ثاني قوله، أن "للعراق مكانة خاصة في العالمين العربي والاسلامي، وندرك حجم الضرر والحروب الطويلة والظروف الصعبة التي مرت بالعراق وآخرها مواجهة داعش ونحمد الله على تطور الاوضاع في العراق واستقراره".



وأضاف أمير دولة قطر، مخاطبا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، "وجودكم مهم من اجل تطوير علاقاتنا الثنائية وزيادة التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية ونحن نطمح للمزيد ومستعدون لتوسيع الاستثمارات والعمل معا لتقديم تسهيلات للمواطنين ورجال الاعمال في البلدين".

وعقدت اللجنة العراقية القطرية اجتماعا موسعا بحضور اعضاء الوفدين، ناقشت خلالها سبل التعاون الاقتصادي والاستثماري والثقافي والعلمي والتربوي والرياضي ومجالات البناء والاعمار والنفط وتطوير الكهرباء وتسهيل منح تأشيرات الدخول المتبادل".