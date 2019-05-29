عبد المهدي بحث مع تميم نزع فتيل أزمات المنطقة

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بعد زيارتين قام بهما عبد المهدي إلى السعودية والكويت فقد بدأ اليوم زيارة قصيرة إلى قطر حيث أجرى مباحثات مع أميرها تميم تناولت تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ونزع فتيل الأزمات فيها.

"الخليج 365" من لندن: عقد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل خليفة اجتماعا الاربعاء في الديوان الاميري بالعاصمة الدوحة جرى خلاله بحث تطوير العلاقات بين البلدين وملفات التعاون الاقتصادي والاستثماري ، والتطورات الاقليمية ودور البلدين في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ونزع فتيل الأزمات.

عبد المهدي: نسعى لافضل العلاقات مع محيطنا العربي والاسلامي

وقال عبد المهدي خلال الاجتماع "اننا نسعى لأن يستعيد العراق دوره التأريخي ومكانته في محيطه العربي والاقليمي وان تكون بغداد دارا للسلام ، ونحرص على اقامة افضل العلاقات مع محيطنا العربي والاسلامي ودول الجوار التي تحولت حدودنا معها إلى مناطق أمن واستقرار وإنشاء مدن صناعية" كما نقل عنه بيان صحافي لمكتبه الاعلامي تابعته ""الخليج 365"".

وأشار إلى أنّ "الشعب العراقي عانى طويلا من الحروب الخارجية التي زجه النظام السابق فيها ومازلنا حتى اليوم نتحمل آثارها وندفع الديون لدولة الكويت، أضافة للهجمة الارهابية التي تعرض لها لكن تمكنا من تجاوز الصعوبات وتحقيق الأمن والاستقرار لشعبنا ونتجه اليوم لإعمار البلاد وتوفير الخدمات عبر التعاون وتبادل المصالح مع الدول العربية والاقليمية التي تربطنا معها مشتركات كثيرة.

وشدد على حرص العراق على بناء علاقات تعاون مع قطر في مختلف المجالات، وبالأخص في المجالات الاقتصادية والبناء والاستثمار والخدمات التي يتطلع اليها شعبنا بعد التحسن الكبير في الاوضاع الأمنية.

تميم: مستعدون للتعاون الكامل مع العراق

من جانبه قال أمير دولة قطر لعبد المهدي "ان زيارتكم هذه التي نتشرف بها مهمة بالنسبة لقطروللعراق مكانة خاصة في العالمين العربي والاسلامي، ونحن ندرك حجم الضرر والحروب الطويلة والظروف الصعبة التي مرت بالعراق وآخرها مواجهة داعش ونحمد الله على تطور الاوضاع في العراق واستقراره ".

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تميم وعبد المهدي وحرس الشرف في الدوحة

وأضاف "ان وجودكم مهم من اجل تطوير علاقاتنا الثنائية وزيادة التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية ونحن نطمح للمزيد ومستعدون لتوسيع الاستثمارات والعمل معا لتقديم تسهيلات للمواطنين ورجال الاعمال في البلدين".

وأضاف "نحمد الله على مايشهده العراق من استقرار امني والقضاء على الطائفية ، وهذا يحسب للقيادة العراقية ، مشيرا إلى أنّ العلاقات بين البلدين تأريخية وممتدة إلى الشعبين والقبائل المشتركة ونأمل بتعاون اوسع لخدمة مصالح بلدينا وأمن واستقرار المنطقة".

وأعرب أمير دولة قطر عن الاستعداد الكامل للتعاون مع العراق في جميع المجالات التي تخدم مصالح الشعبين والبلدين الشقيقين.

انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين وتوقيع اتفاقيتين علمية وثقافية

وعقدت اللجنة العراقية القطرية اجتماعا موسعا بحضور اعضاء الوفدين ، ناقشت خلالها سبل التعاون الاقتصادي والاستثماري والثقافي والعلمي والتربوي والرياضي ومجالات البناء والاعمار والنفط وتطوير الكهرباء وتسهيل منح تأشيرات الدخول المتبادل.

وتم في ختام الاجتماع توقيع مذكرتي تفاهم في المجال الثقافي والعلمي والتربوي.

وكان الديوان الاميري في قطر قال قبيل وصول عبد المهدي إلى الدوحة ان المسؤول العراقي سيبحث مع تميم لبحث العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها.. منوها إلى أنّ المباحثات ستتناول ايضا عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة لقاءات يجريرها عبد المهدي في دول المنطقة لبحث العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون بمختلف المجالات فضلا عن مناقشة تداعيات التوتر والصراع في المنطقة وسبل تهدئة الأوضاع فيها.

ويرافق عبد المهدي في زيارته هذه للدوحة نائب رئيس الوزراء وزير النفط ووزراء الإعمار والاسكان والتجارة والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة والكهرباء أضافة إلى عدد من المسؤولين والمستشارين.

وتعتبر قطر الدولة الخليجية الثالثة بعد السعودية والكويت التي يزورها عبد المهدي ضمن مساعي العراق للانفتاح على محيطه العربي.