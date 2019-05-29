بغداد لاسترداد أمينها السابق إثر اعتقاله على الحدود اللبنانية السورية

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"الخليج 365" من لندن: قالت السلطات العراقية اليوم إنها تتخذ اجراءات مع السلطات السورية لاسترداد أمين بغداد السابق المحكوم بالسجن في بلده بقضايا فساد وذلك اثر اعتقاله على حدودها البرية مع لبنان.

واعتقلت الشرطة الدولية "الانتربول" أمس الثلاثاء أمين العاصمة العراقية بغداد السابق نعيم عبعوب على الحدود السورية البرية مع لبنان عندما كان يروم دخول سوريا للزيارة وذلك بناءً على مذكرة قبض من بغداد فعّلتها شرطة الانتربول الدولية.

وكانت المحكمة المختصة بقضايا النزاهة قد أصدرت في كانون الثاني يناير من العام الحالي حكماً بالسجن سبع سنوات بحق عبعوب ومدير دائرة المتنزهات السابق في الامانية.



عمل حثيث لاسترداد عبعوب

ومن جهتها اكَّدت دائرة الاسترداد في هيأة النزاهة العراقية العامة الاربعاء انها تعمل حاليا وبشكلٍ حثيثٍ من اجل "استرداد المُدان الهارب (نعيم عبعوب مساعد) أمين بغداد السابق".. موضحة أنَّها بصدد تسليم ملفِّ استرداده إلى السلطات السوريَّة.

وعن تفاصيل إجراءاتها المُتَّخذة بصدد استرداد المُدان أشارت الهيئة إلى انها تعمل حاليا على إكمال ملفِّ استرداد المُدان وتسليمه إلى السفارة العراقيَّة في دمشق بغية تقديمه إلى السلطات المُختصة.

وأضافت النزاهة في بيان صحافي تابعته ""الخليج 365"" انها "تحركت فور تلقِّيها معلوماتٍ تُـفيدُ بتوقيف المُدان على أراضي الجمهوريَّة العربيَّة السوريَّة تنفيذاً لإذاعة البحث الصادرة بحقِّهِ التي سبق تنظيمها بالتعاون والتنسيق بينها وبين الادِّعاء العامِّ ومديريَّة الشرطة العربيَّة الدوليَّة".

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وأوضحت أن المُدان الهارب (نعيم عبعوب مساعد) الذي كان يشغل منصب أمين بغداد السابق مُدانٌ بقضيَّة فسادٍ تتعلَّق بإضراره العمديِّ بالأموال العامَّة في مشروع تطوير قناة الجيش ومحكومٌ عليه بالسجن مُدَّة سبع سنواتٍ، استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ رقم 111 لسنة 1969 المُعدَّل.

ونوهت هيأة النزاهة بالدور الإيجابيِّ والسريع للجهات العراقيَّة المعنيَّة بموضوع استرداد المُدانين الهاربين خارج العراق بقضايا فسادٍ؛ لتنفيذ القرارات الصادرة بحقِّهم من القضاء العراقيِّ مُتطلِّعةً "إلى المزيد من العطاء لمكافحة آفة الفساد التي تتطلَّب تضافر الجهود لتحقيق هذه الغاية".

وجاء اعتقال عبعوب بعد اسبوع من اعتقال السلطات اللبنانية لمحافظ كركوك السابق نجم الدين كريم بمطار الحريري في بيروت حيث قالت السلطات العراقية انها تتواصل مع الانتربول اللبناني والجهات القضائية هناك لتسليمها الهارب كريم المتهم بقضايا فساد. واوضحت انها طلبت من الانتربول اللبناني عبر الانتربول العراقي بالتحفظ عليه لحين ارسال ملف الاسترداد لوجود امر قبض قضائي بحقه.

وأشارت إلى أن الانتربول اللبناني ابلغها بأنه قام باطلاق سراح كريم بكفالة بموجب القوانين اللبنانية النافذة ولكن تم سحب جوازات سفره ومنع سفره وهم بانتظار ملف الاسترداد والذي سيرسل من قبل السلطات المختصة في العراق تمهيداً لاسترداده ومحاكمته في العراق بموجب اتفاقية تسليم المطلوبين الموقعة بين العراق ولبنان عام 1929.

وشغل نجم الدين كريم منصب محافظ كركوك لمدة سبع سنوات وكان وراء فتنة رفع الاعلام الكردية في المحافظة والدعوة لحمل السلاح دفاعا عن كردية كركوك.

لكن البرلمان العراقي صوت في 17 سبتمبر عام 2017 على إقالة كريم من منصبه محافظا لكركوك بناء على طلب من رئيس الوزراء حينها حيدر العبادي اثر قرار لمجلس محافظة كركوك بالمشاركة في الاستفتاء على الانفصال عن العراق الذي اجري في 25 من الشهر نفسه.

