بارزاني لمواطنيه: سأوحد صفوفكم وأجمع قواكم السياسية وأحل مشاكلنا مع بغداد

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"الخليج 365" من لندن: رغم مقاطعة أربعة أحزاب كردية لجلسة البرلمان لانتخابه رئيسًا جديدًا لاقليم كردستان، فقد تعهد نجيرفان بارزاني في أول كلمة له بعد انتخابه بتوحيد الصفوف وتجميع كل القوى والأطراف السياسية الكردية والمكونات العرقية والدينية بمختلف أفكارها لتحقيق التعايش السلمي والعمل على حل المشاكل بين بغداد وأربيل وفقاً للدستور العراقي.

وفي رسالة إلى مواطني اقليم كردستان العراق اليوم بعد ساعات من انتخابه رئيسا للاقليم خلفا لعمه رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، تعهد نجيرفان بارزاني لهم بالعمل من خلال اتباع سبيل الحوار على حل كل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية في إطار الدستور.

وطمأن نجيرفان مواطنيه "بأن رئاسة الإقليم ستكون المظلة التي توحد الصفوف وتجمع كل القوى والأطراف السياسية الكردستانية والمكونات العرقية والدينية بمختلف أفكارهم وتوجهاتهم في سبيل التعايش السلمي والطمأنينة لشعب كردستان".

وخاطبهم مؤكدًا "سيكون توفير الأمان والسلم المجتمعي وضمان حقوق الفرد والمجتمع أهدافاً رئيسة لنا وسنعمل من خلال اتباع سبيل الحوار على حل كل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية في إطار الدستور كما سنعمل على الحفاظ على علاقات الصداقة المتينة مع دول الجوار والمنطقة ومواصلة تعزيز مكانة وثقل إقليم كردستان على المستويين الإقليمي والدولي".

وأكد نجيرفان بارزاني في ختام رسالته أن إقليم كردستان ملك لكل الكردستانيين بكل تنوعهم، ورئاسة الإقليم ستكون منصة للتعبير عن إرادتهم ومطالبهم وحقوقهم من دون تمييز ولا تهميش، كما إن مصالح إقليم كردستان تدعو الأطراف المشاركة إلى مواصلة وتسريع خطوات عملية تشكيل حكومة الإقليم.

وعقب انتخاب نجيرفان رئيسا للاقليم، فقد هنأه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مشيدًا بدوره في حل الخلافات بين حكومتي بغداد وأربيل.

أما رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" جينين هينيس بلاسخارت فقالت "إن أسرة الأمم المتحدة في العراق تتطلع للعمل عن قرب مع نيجيرفان بارزاني".

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن بارزاني سيبقى شريكاً مقرباً إلى الولايات المتحدة، مشيرةً إلى العمل معه لتطبيع العلاقات بين حكومة إقليم كردستان والعراق، وفي إجابته على سؤال لشبكة "رووداو الإعلامية" الكردية قال المتحدث باسم الوزارة مورغن أورتاغوس: "لا شك أننا أفدنا من علاقاتنا الوثيقة مع رئيس وزراء إقليم كردستان وعملنا معاً على العديد من المواضيع الهامة وكان بيننا تنسيق بخصوص أمن المنطقة، الإصلاح الاقتصادي وتطبيع العلاقات بين حكومتي إقليم كردستان والعراق".

وأضاف المتحدث الاميركي "نقولها بثقة إنه سيبقى شريكاً هاماً لنا في تلك الأعمال الهامة، ونحن نقدم له تهانينا". أما وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أندرو موريسون فقد اكد تطلع بلاده لعلاقات أقوى مع الإقليم. وقال: "نتطلع لعلاقات أقوى مع كردستان".

يشار إلى أن برلمان كردستان انتخب امس نيجيرفان بارزاني رئيساً لإقليم كردستان بأصوات أغلبية الأعضاء الحاضرين لجلسة الانتخاب، ليبدأ بذلك مرحلة سياسية جديدة بعد 18 سنة متواصلة من شغله منصب رئيس وزراء الإقليم.

تصاعد الاتهامات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين

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وفجرت مقاطعة الاتحاد الوطني لعملية انتخاب نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني خلافات حادة بين هذين الحزبين الرئيسين في الاقليم، وصلت إلى تبادل اتهامات تهدد بإنفراط اتفاقات سابقة وقعاها حول تشكيل الحكومة الجديدة وتوزيع المناصب الوزارية والعليا في الاقليم.

وكشف المتحدث باسم الاتحاد الوطني ما اطلق عليها جملة حقائق حول الاتفاق بين الحزبين، وخاصة حول انتخاب محافظ كركوك. وأشار لطيف شيخ عمر المتحدث باسم الاتحاد الوطني في تصريح نقله موقع الاتحاد واطلعت على نصه ""الخليج 365"" إلى أنّه قد جرى قبل ايام اتفاق بين كوسرت رسول الامين العام المساعد للاتحاد ومسعود بارزاني على انتخاب محافظ لكركوك من الاتحاد الوطني يكون من ابناء كركوك.

واضاف ان تأخير عملية تشكيل الحكومة الجديدة في اقليم كردستان سببه سياسة استخدام الاغلبية البرلمانية، "في إشارة إلى الحزب الديمقراطي الفائز في انتخابات سبتمبر 2018 " من اجل تهميش القوى الاخرى والتفرد واللامبالاة امام اصرار الاتحاد الوطني على الشراكة الحقيقة والتوازن وبناء اسس متينة لحكم قوي رشيد.

وأوضح أن الحرص على كركوك والمناطق المستقطعة الاخرى يبدأ من سياسة موحدة قومية مشتركة بين جميع القوى السياسية وليس عن طريق السعي من اجل تهميش المطالب المشروعة لقوة مثل الاتحاد الوطني، والذي حصل في الانتخابات الاخيرة ورغم الظروف السياسية الصعبة على اكثرية اصوات ابناء كركوك واثبت كردستانية كركوك مرة اخرى، على حد قوله.

وتابع المتحدث قائلا "نتمنى ان يفهم الرفاق في الحزب الديمقراطي الرسالة التي ارسلها اليهم الاتحاد الوطني عبر موقفه من جلسة برلمان كردستان امس وان يقرأوها بكل دقة ويدركوا بأن سياسة التهميش وفرض النفس تحت مظلة الاغلبية البرلمانية لن تصل بنا إلى الاتفاق والتوافق.

ومن جهته، اعتبر المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني محمود محمد عدم حضور كتلة الاتحاد الوطني لجلسة البرلمان الثلاثاء ومقاطعتها التصويت لرئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني خرقا للاتفاقات والتعهدات المبرمة بين الحزبين.

وقال المتحدث في بيان تابعته ""الخليج 365""، إنه "للاسف الاخوة في الاتحاد الوطني لم يراعوا الاوضاع الحساسة في الاقليم ولم يصغوا لإرادة شعبه وانتظاره وتركوا الاتفاقات وراء ظهورهم ولم يحضروا جلسة البرلمان لانتخاب رئيس اقليم كردستان وهذا مشابه لما فعلوه بعدم مشاركتهم في اجتماع الثامن عشر من فبراير الماضي في برلمان كردستان.

وأشار إلى أنّ "الديمقراطي الكردستاني ومنذ البداية كان متفهما للمشاكل الداخلية في الاتحاد الوطني الكردستاني واعتمد سياسة طويلة الامد وقدم التسهيلات لهذا الحزب".. موضحا ان تلك السياسة والتسهيلات "اصبحت سببا في تأخير تشكيل المؤسسة التشريعية في اقليم كردستان، اضافة إلى أنّ هذا التأخير اضر بمكانة الاقليم والعملية السياسية خاصة ان كردستان والعراق يمران بأوضاع حساسة والاقليم بأمس الحاجة إلى حكومة قوية وإلى بيت مرتب وموحد لكردستان.

وقال المتحدث "للاسف خرق الاخوة في الاتحاد الوطني للاتفاقات ومحاولة تضييع الوقت خلال الاشهر الماضية خلقا لدينا شكا بأن هؤلاء ومنذ البداية كان هدفهم تأخير العملية السياسية وتعطيلها وألا تصل إلى الهدف المنشود".

وشدد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني في الختام على ان "موقف الاتحاد الوطني الكردستاني لا يخدم العملية السياسية".. مؤكدا على ان "حساسية المرحلة الحالية وانتظار الشعب و مواجهة التحديات تتطلب منا الاستمرار بعملية تشكيل المؤسسات الشرعية في اقليم كردستان وايصالها إلى النهاية".

يذكر أن جلسة التصويت على انتخاب رئيس الإقليم أمس قد قاطعتها كتل الجماعة الإسلامية الكردستانية والاتحاد الإسلامي الكردستاني وكتلة الجيل الجديد، اضافة إلى الحزب الرئيسي الثاني في الاقليم الاتحاد الوطني الكردستاني معترضين على عدم اتفاق الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني معه على اختيار محافظ لكركوك المتنازع عليها بين بغداد وأربيل من الاتحاد، وهو ما فجر خلافات تهدد بإنفراط اتفاقياتهما السابقة لتشكيل حكومة الاقليم الجديدة.