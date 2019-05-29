مكتب عبد المهدي يكشف عن الملفات التي سيناقشها رئيس الوزراء في قطر

وذكر المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وصل عصر اليوم، الى الدوحة، في زيارة يلتقي خلالها امير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني ، لبحث تطوير العلاقات وتوسيع التعاون بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك".وأضاف أن "الوفد المرافق لرئيس مجلس الوزراء يضم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزراء الإعمار والاسكان والتجارة والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة والكهرباء، اضافة الى عدد من المسؤولين والمستشارين".

وأعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في وقت سابق من، اليوم الأربعاء، عن توجه الأخير إلى دولة قطر.