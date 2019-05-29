حكم بالإعدام على تونسي في العراق دين بالانتماء إلى داعش

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بغداد: أصدرت محكمة في بغداد الأربعاء، حكمًا بالإعدام على التونسي محمد بريري، الذي نقل من سوريا إلى العراق في فبراير الماضي، بحسب ما أفادت مراسلة من وكالة فرانس برس.
وكان بريري (24 عامًا) نقل في فبراير الماضي من سوريا إلى العراق، من ضمن 12 جهاديًا فرنسًا، وتبيّن خلال محاكمته الاربعاء أنه كان مقيمًا في فرنسا، ولا يحمل جنسيتها.
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