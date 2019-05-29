ما سيبحثه عبد المهدي في طهران وواشنطن

وقال المصدر ان "زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى ايران وامريكا ستكون بعد عطلة عيد الفطر بشكل مباشر"، مبينا ان "جولة عبد المهدي الى واشنطن ستحمل ملفات أمنية وسياسية واقتصادية عدة، ويتوقع أنها ستؤسس لعلاقة مستقرة وواضحة مع الأميركيين، خاصة في ما يتعلق بالوجود العسكري الأميركي في العراق".واضاف المصدر أن "الحديث الأكيد هو أن العراق سيحصل قريباً على إعفاء من العقوبات الأميركية على إيران لـ90 يوماً أخرى على أقل تقدير قابلة للتجديد"، موضحا ان "ذهاب عبد المهدي وفريقه الوزاري إلى إيران ثم الولايات المتحدة، سيحمل رسالة واحدة، وهي عبارة عن بقاء العراق بعيداً عن الصراع الحالي، ومنحه الاستثناء الذي يرتبط بوضعه الأمني والسياسي الهش".

واكد المصدر ان "العراق دخل في محور عقلاء أو دعاة سلام في الأزمة الحالية التي تعيشها المنطقة، وهو سيتحرك بهذا الإطار".



وكشف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، امس الثلاثاء، عن زيارة مرتقبة له إلى واشنطن وطهران لبحث أوضاع المنطقة، مبيناً أن الحكومة العراقية تحركت نحو التهدئة لتجنيب العراق تداعيات العقوبات على إيران.