السامرائي رئيساً للجنة النيابية لتنفيذ قانون 'سامراء عاصمة للحضارة الإسلامية'

وأصدر رئيس مجلس النواب أمراً نيابياً بالمصادقة على انتخاب السامرائي رئيسا لِلّجنة التي شكلها مجلس النواب لمتابعة تنفيذ القانون الذي صدر في أواخر الدورة النيابية السابقة ؛ والذي نص في المادة الثانية الفقرة ثانياً منه على " تشكيل لجنة برلمانية" للإشراف على متابعة اللجنة التي يشكلها مجلس الوزراء لتنفيذ القانون ، وهو ما يُعد من أهم الخطوات لتطبيق بنوده.وأكد النائب مثنى السامرائي، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، أن لدى اللجنة رؤية مشتركة حول تنفيذ القانون وأن هناك انسجاماً عاليا وتعاوناً كبيراً بين أعضائها، وأنها عازمة على وضع خطة عمل طموحة لتحقيق نتائجَ ملموسة ، وبما ينعكس إيجابياً على واقع مدينة سامراء ومحافظة صلاح الدين عموماً .

ودعا السامرائي وزارة الثقافة، وإدارة المحافظة والإدارة المحلية، وديوان الوقف السني والعتبة العسكرية، وجامعة سامراء وجميع الجهات المعنية بالقانون إلى بذل كل الجهود اللازمة لتنفيذ متطلباته بما يحقق الهدف منه بتحسين واقع المدينة الخدمي والعمراني وبما يليق بمكانتها الدينية والحضارية .

