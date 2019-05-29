المالية النيابية تبدي استعدادها لرعاية حوارات 'عادلة وشفافة' بين بغداد وأربيل

وقال الجبوري: "نتمنى أن ينعكس انتخاب السيد نيجرفان بارزاني رئيسا لإقليم كردستان إيجابياً لحل ملف النفط ورواتب موظفي الإقليم تطبيقا لنص قانون الموازنة الاتحادية وبما ينسجم مع مصلحة الجميع لتكون بادرة حسنة لحل بقية الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بما ينسجم مع الدستور العراقي والقوانين الاتحادية النافذة وضرورة الالتزام بالمصلحة العليا للشعب العراقي كافة بما فيه شعبنا في الاقليم على قاعدة لا ضرر ولا ضرار".وأضاف الجبوري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "نحن في اللجنة المالية على استعداد برعاية أي حوار عادل وشفاف وهادف لحل كل ما يتعلق باختصاصات اللجنة وحسب النظام الداخلي لمجلس النواب".

يذكر أن برلمان كردستان انتخب، أمس الثلاثاء (28 ايار 2019)، نيجرفان البارزاني رئيساً للإقليم.