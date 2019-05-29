نائب: واشنطن ليست في موقع قوة امام العراق

وقال حامد الموسوي في حديث لـ الخليج 365، إن "التشنج الامريكي جاء بعد الضغوط العراقية من قبل الرئاسات الثلاث بشكل مباشر لاستثناء العراق من العقوبات الامريكية على ايران"، مبينا ان "العراق سيكون المتضرر الاول من تلك العقوبات ان التزم بها لان ثلث الطاقة التي يستخدمها العراق اما ان تكون باستيراد مباشر من ايران او عن طريق استيراد غاز لتشغيل المحطات".

واضاف الموسوي، ان "العراق لايمكن ان يستغني عن الطاقة التي تصل له من ايران على الاقل خلال السنوات القليلة المقبلة، ناهيك عن حاجات اخرى تتعلق بالمواد الغذائية وغيرها من المواد التي يحتاجها البلد"، لافتا الى ان "واشنطن ليست في موقع تستطيع من خلاله ارغام العراق على تنفيذ ماتريد على اعتبار ان هنالك غالبية سياسية ترفض تلك العقوبات".

واكد الموسوي، ان "العراق لن يكون ابدا منطلقا للعدوان على دول الجوار، او ان يقدم مصلحة دول اخرى على مصلحة شعبه".



وقررت واشنطن إعادة فرض عقوباتها على إيران بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من اتفاق إيران النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015 بين طهران و"السداسية" الدولية.

ويعد العراق الدولة الوحيدة المستثناة من العقوبات الأمريكية النفطية على إيران، حيث تستمر بغداد في استيراد الغاز الطبيعي والكهرباء من طهران بموجب إعفاء أمريكي ينتهي في 19 من يونيو/ حزيران القادم.

