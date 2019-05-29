مباحثات بين الرئيس العراقي ونظيره التركي في إسطنبول

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اسطنبول: أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محادثات مع نظيره العراقي برهم صالح الثلاثاء تزامنا مع شن الجيش التركي عملية ضد المسلحين الأكراد في شمال العراق.

وجرت المحادثات بين الزعيمين في اسطنبول قبل الافطار. وتظهر صورة على الموقع الرسمي للرئاسة التركية أردوغان وصالح حول مائدة مستديرة مع زوجتيهما.

تأتي الزيارة في الوقت الذي شن فيه الجيش التركي هجومًا جويًا وبريًا في جبال شمال العراق ضد حزب العمال الكردستاني المحظور، الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون إرهابيا.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان أن القوات الخاصة وطائرات بدون طيار تشارك في الهجوم، الذي بدأ في ساعة متأخرة الاثنين.

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وأوضحت أن العملية هدفها القضاء على "الكهوف والملاجئ التي تستخدمها الجماعات الإرهابية".

وخلف النزاع المسلح بين السلطات والمقاتلين الاكراد أكثر من 40 الف قتيل منذ 1984.

وقد أنهى ثلاثة آلاف من المعتقلين الاكراد في سجون تركيا الاحد الماضي اضرابا عن الطعام استمر عدة أشهر تلبية لدعوة القائد التاريخي لحركة التمرد الكردي عبد الله اوجلان.

وكان قبض على اوجلان في 15 فبراير 1999 ثم حكم عليه بالاعدام في 29 يونيو 1999 بتهمة الخيانة ومحاولة تقسيم تركيا.